Една от най-значимите демографски тенденции в България – застаряването на населението – продължава да се задълбочава. Данните от Отчета за 2023-2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора (2019–2030) показват сериозно увеличение на възрастовата група над 65 години, пише "Марица".

В края на 2024 г. 1 544 245 души или 24% от населението на страната са на 65 и повече години. Сравнено с 2023 г., делът им се е увеличил с 0,2 процентни пункта, а спрямо 2011 г. – с 5,1 пункта.

Националната стратегия - четири ключови направления

Стратегията има за цел да осигури активен и пълноценен живот на възрастните хора, като мерките са структурирани в четири основни направления:

Заетост – субсидирана работа за хора в предпенсионна възраст, професионално обучение и подобряване на условията на труд.

Социално участие – насърчаване на участие в социални и културни инициативи.

Самостоятелност – подкрепа чрез социални услуги, здравна превенция и програми за социално включване.

Капацитет и благоприятна среда – създаване на условия за обучение през целия живот, участие в научни изследвания и подобряване на инфраструктурата.

Програмите се финансират както с национални, така и с европейски средства, като целта е възрастните хора да имат възможност за пълноценно участие в социално-икономическия живот.