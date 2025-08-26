925 000 лева е необходимият бюджет, за да бъде постигнато съществено подобрение в непрекъснатостта на водоподаването в Плевен и областта. Това показва обследване, анализ и краткосрочни мерки, предложени от експертите на „Софийска вода“ за ВиК – Плевен. Те бяха направени по идея на бившия служебен министър на околната среда и водите и хидроинженер Петър Димитров.

Предложени са мерки, които работят чудесно в София, коментира екоминистърът и съобщи, че столичното дружество смъкнало своите загуби на вода от над 70 процента до около и под 37%. В момента областният град има по 2-3 часа вода в денонощието и е в безпрецедентна водна криза, съобщава се за около 71% загуби, но може и да са повече.

„При прегледа на експертите от „Софийска вода“ е констатирано, че в системата има ограничено измерване на водни количества на входа на разпределителната мрежа, което не позволява изготвянето на прецизен баланс на разпределението на водните потоци и локализиране на загубите“, пише в анализа.

Действия

Кризата предизвика протести, извънредно свикване по време на ваканцията на Парламентарната комисия по околна среда и води за решения за спешни мерки срещу безводието, създаване на национален и областен кризисен щаб и решения за отлагане на проекти от регионалната програма за развитие вместо за ремонти на улици и модернизиране на приют за бездомни кучета и насочване на 40 млн. лева към ремонти на водопроводите. ВиК в Плевен съобщи, че започва проучвателни сондажи за търсене на водни източници от по-дълбоки хоризонти.

„Най-неефективното е да търсиш алтернативни източници, преди да си ограничил течовете. Това е кофа без дъно. Само харчиш още повече пари и още повече пари“, коментира Петър Димитров за в. „Телеграф“.

Повече от половин година е минала, откакто „Софийска вода“ е предала обследването, анализа и най-бързите възможни мерки за спешно решаване на проблема с безводието на Плевен и селищата от областта, но те още не са предприети.

Мерки

С краткосрочните мерки ще се постигне съществено подобрение в непрекъснатостта на водоснабдяване в района. Предлага се обследване на довеждащите водопроводи от водоснабдителна група Крушовица, шахтови кладенци при група Долна Митрополия и при помпена станция Биволаре с помощта на сателитна технология и проучване за технически загуби. На форум в началото на годината Израел предложи помощ на България при използване на сателити за търсене на течове.

Страната е успяла да намали загубите си на вода от 14% до 7%. Проектиране и изграждане на система за измерване на водните количества на входа на разпределителната мрежа за Плевен и за селищата Тръстеник, Долна Митрополия и с. Опанец е друга мярка. Много полезно би било определяне на зони за управление на налягането в мрежата.

Вчера в Плевен се състоя първото заседание на временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването. В града са започнали ремонти на участък от водопровод с най-чести аварии в града.

Таня Киркова