„Общувам с духа на Ванга и получавам напътствия, когато имам нужда. Именно от пророчицата научих, че в Украйна ще има голяма война и трябва да се махна оттам.“ Това сензационно твърди отец Йоан, катакомбен монах, подвизаващ се сега в Дупнишка духовна околия.

Реликва

Той разказва, че след 2005 г. е отишъл в Одеса, където бил подстриган за монах към Руската православна задгранична църква (РПЗЦ ). Споделя, че тогава е бил много радостен, защото това се е случило пред тяхната реликва - мироточивото копие на Монреалската Иверска Богородица. Пред светинята нашенецът служил известно време, като станал свидетел на много чудеса на вярата. Но скоро настъпили тежки дни – „тръгнали да правят Майдана – революцията, която свали президента Виктор Янукович и подпали руско-украинската война“.

Сблъсъци

„Не зная дали Тръмп ще успее да я спре таз война сега, ала навремето всичко си беше добре режисирано, че да избухне“, връща лентата назад монахът. По думите му главните събития били в Киев, но и другите градове станали арена на жестоки сблъсъци. „Пред мен подпалиха някаква сграда като партиен дом в Одеса, две момчета видях как ги убиват. Усетих, че предстоят лоши дни – в тези кръвопролития нямаше нищо нито православно, нито достойно за мъченичество. Много мислих и се молих какво да сторя. Една нощ ми се присъни леля Ванга. Тя ми каза да се прибирам в България, защото иде голяма война“, разказва калугерът.

Настроение

На въпрос защо с изключение на някои клирици, които лично са я познавали, Българската православна църква (БПЦ) никак не я долюбва, Йоан отговаря:

„Много добре съм запознат с тези настроения. Считам, че това са Богови тайни, никой не може да съди. За себе си мога да кажа, че тя ме спаси и продължава до ден днешен да ми помага и напътства“.

Духовникът споделя още, че през 90-те години на миналия век се лутал къде да отиде да служи. Бил известно време в Рилския манастир. Усетил обаче, че не там му е мястото. „Работех като екскурзовод с немски език. Това всъщност ми беше първата работа да разказвам житието на св. Иван Рилски“.

Рупите

След кончината на Ванга тръгнали първите организирани екскурзии до храм „Св. Петка“ на Рупите, който тя съгражда с лични средства.

„И аз се записах за една. Отидох на гроба й, който е в близост, и рекох така: „Ех, лельо Ванге, приживе имаше толкова много хора, не успях да се доредя да те видя, сега спокойно мога да идвам на гроба ти. Скоро след това стана така, че поех към Одеса, където се присъединих към катакомбната руска църква. Озовах се и пред мироточивата Монреалска икона, а накрая ме подстригаха за монах“, вярва Йоан, че няма случайности в тези събития.

Кокошки

От известно време той си е в България, живее в наследствен имот в полите на Рила планина и преживява с 20-30 лева на месец. „Бог не ме е оставил. Някой ми даде да му внеса дървата, даде ми колкото за къшей хляб. Имам и кокошчици“, разказва калугерът. Разяснява, че и не може да си позволи повече, защото бил единственият представител у нас на автентичната Руска православна задгранична църква. В чужбина тя става средище на владици дисиденти срещу бездуховния комунистически режим. В самата руска държава тя стъпва върху катакомбната традиция, опазила Христовата вяра по времето на СССР, когато Сталин превзема църквите и подчинява Московската патриаршия. Тези процеси засягат и БПЦ.

„Нашата главна реликва е иконата Монреалска мироточива Иверска Богородица. Тя дойде за поклонение в България през 1995 г. Малко след това тя изчезна, а нейният пазител, известният в цял свят православен брат Йосиф Муньос, бе убит, вероятно от тайните служби“, разказва монахът, чийто живот е достоен за холивудски трилър.

Любомир Старидолски