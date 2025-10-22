Връхлита ни тройна заплаха от космоса! За това предупреди астрофизик от Харвард. Трите обекта, които летят към планетата ни са НЛО, астероид и мистериозен обект с размерите на Плевен.

Д-р Ави Лоеб от университета в Кеймбридж направи публичен намек, че е хубаво хората да „вземат отпуск преди 29 октомври“. Именно това е денят, през който се смята, че оизвънземни ще кацната на планетата Земя.

Предупреждението на астрофизика съвпаднаха с доклади за астероид 2025 PN7 - нов "космически спътник" на Земята, открит тази година. Като прибавим и зачестилите наблюдения на НЛО и появата на междузвездния обект 3I/ATLAS - се получава комбинация 3 в 1, която мнозина приеха като знак за предстоящо събитие.

Междузвездният гост 3I/ATLAS е обект с размерите на Плевен, около 80 - 90 км2, който се движи с неочаквана скорост и има странен химичен състав. Учени го сравняват с „Оумуамуа“ - космическият пришълец от 2017 г., който разпали дебата за извънземните технологии. „Възможността 3I/ATLAS да е изкуствен не може да бъде пренебрегната“, заяви Лоеб. НАСА уверява, че няма заплаха за Земята, но липсата на подробности подхрани слухове за укрита информация.

Астероидът 2025 PN7, който орбитира близо до Земята, се прибавя към мистерията. Учените го наричат „квазилуна“, но за мнозина неговата поява е небесен знак. Астрономите твърдят, че ефектът е просто отразена светлина, но социалните мрежи виждат в него предзнаменование.

Още повече, че през последния месец сигналите за неидентифицирани обекти се увеличиха по целия свят - от светлини над Невада до обекти в Източна Европа. Допълнително масло в огъня налива и новият филм The Age of Disclosure, който обещава „разкритие на 80-годишно прикриване на извънземни“.

Учените твърдят, че няма място за паника. Европейската космическа агенция и НАСА подчертават, че няма реална опасност. Самият Лоеб по-късно уточни, че думите му не са били предупреждение, а философски призив „да ценим мистерията на Вселената“, писа ibtimes.co.uk.