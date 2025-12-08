С наближаването на 2026 година, нещата може да не са толкова лесни, колкото се надяваме, ако се съди по предсказанията на Баба Ванга, пише Daily Star.

Твърди се, че покойната българска пророица, починала през 1996 г., е оставила след себе си множество пророчества за бъдещите поколения, простиращи се чак до 5079 г.

Смята се, че Вангелия Пандева Гущерова, на която се приписва точното предсказване за смъртта на принцеса Даяна и 11 септември, е предвидила и началото на апокалипсиса и е отправила предупреждения за него преди смъртта си.

През последните години името на Ванга се споменава все по-често от биранските медии, особено с ескалацията на глобалното напрежение и зачестилите екстремни метеорологични явления, което предизвиква нови дебати дали виденията ѝ са символични или буквални, добавя Daily Star.

Сега изданието твърди, че е събрало няколко от предсказанията на пророчицата за 2026 г.:

Извънземен живот

Според тълкуванията на онлайн форуми и ентусиасти, едно от пророчествата на Баба Ванга за 2026 г. предполага, че най-накрая ще получим директен контакт с неидентифицирана цивилизация.

Очевидно те ще пристигнат на Земята с голям кораб по време на голямо спортно събитие. Тя също така намеква за потенциалното изследване на други планети, включително Венера.

Конфликт

Най-тревожната прогноза за 2026 г. обаче предполага, че се насочваме към период, белязан от глобални конфликти.

Тя посочи, че това ще бъде годината, в която обществото ще осъзнае, че сме стигнали „твърде далеч“ с технологичния прогрес, оставяйки ни в решаваща повратна точка.

Експертите също така смятат, че тя е намеквала за възможността за Трета световна война. В един малък положителен момент обаче тя се въздържа от споменаване на ядрени оръжия или оръжия за масово унищожение, пише Daily Star.

Научни подобрения

Твърди се още, че Баба Ванга е предсказала, че хората ще започнат да развиват телепатични способности за целите на комуникацията. Тя също така, може би с нотка оптимизъм, прогнозира, че медицинските пробиви ще стигнат до етап, в който човешки органи ще могат да се култивират в лаборатории, което потенциално ще увеличи продължителността на живота в световен мащаб до приблизително 120 години.

В по-светла светлина, Sky History интерпретира една от прогнозите на Баба Ванга като индикация, че Люис Хамилтън ще доведе Ферари до първата им титла при пилотите през 2026 г., след ожесточено съперничество с Макс Верстапен .