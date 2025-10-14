Н ови научни данни показват, че етажът, на който живеем, влияе не само върху удобството и цената на имота, но и върху здравето и дълголетието ни, съобщава Newsweek.

Изследване на Университета в Берн, анализирало 142 590 смъртни случая в Швейцария, установява ясна връзка между височината на жилището и риска от заболявания. Хората, живеещи на партер, имат с около 40% по-висок риск от хронични белодробни заболявания в сравнение с обитателите на осмия етаж и нагоре. Също така, при тях рискът от сърдечно-съдови проблеми е с 35% по-висок.

Като цяло, животът под осмия етаж е свързан с 22% по-голяма вероятност от преждевременна смърт, показват данните. Учените посочват основни причини: въздушното замърсяване и шумът, които са най-интензивни близо до нивото на улицата. Трафикът, отоплителните инсталации и промишлените източници отделят фини прахови частици, а постоянният шум от автомобили и градска среда влияе неблагоприятно върху съня и кръвното налягане.

Тези изводи се подкрепят и от публикации в Environmental Health Perspectives и The Lancet Planetary Health, според които продължителното излагане на шум и замърсители увеличава риска от инфаркт, инсулт и тревожност.

Животът на високо също има своите недостатъци. Изследователи от Университета в Мадрид откриват, че хората, живеещи на горни етажи, по-често страдат от сезонни алергии като сенна хрема и алергичен ринит. Причината е, че през деня полените се издигат с топлия въздух, а вечер – при спад на температурите – навлизат именно в по-високите жилища през отворените прозорци.

Според данни на European Respiratory Journal, качеството на въздуха на високите етажи зависи от вентилацията, влажността и околната среда, като при лоша циркулация рискът от алергии се повишава.

Експертите съветват изборът на жилище да се прави според индивидуалните здравословни нужди.

За хора с белодробни или сърдечни проблеми, по-високите етажи са по-благоприятни – въздухът е по-чист и шумът е по-малък.

За хора, склонни към алергии, по-ниските етажи може да са по-подходящи, особено при добра изолация и качествена филтрация на въздуха.

Пазарните анализи показват, че най-търсени са жилищата на първите три етажа, тъй като предлагат баланс между достъпност, безопасност и умерени нива на замърсяване.

В заключение – „идеалният“ етаж не съществува за всички. Изборът зависи от начина на живот, здравето и средата, в която живеем. Но едно е ясно: етажът, на който живеем, има много по-голямо значение за здравето ни, отколкото предполагаме.