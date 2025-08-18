Н а пълно лунно затъмнение, известно още като Кървава луна, ще станем свидетели скоро. На 7 септември месецът ще придобие червеникав оттенък, когато навлезе в сянката на Земята. Тогава ще е едно от общо четирите затъмнения през тази година.

Спътник

Най-интересното явление, което ще наблюдаваме от България, е именно пълното лунно затъмнение в началото на септември. На небесния спектакъл ще може да се насладим след изгрева на естествения спътник на Земята. Началото на явлението ще бъде видимо от западната част на Тихия океан и Източна Азия.

Цялото затъмнение ще може да се проследи от Централна и Западна Азия, Австралия, Индийския океан, Източна Африка и Антарктика. Краят на затъмнението ще се вижда от Западна Европа и Атлантика. От България ще може да наблюдаваме по-голямата част от затъмнението – след изгрева на Луната в 19,47 ч. за София. По време на явлението Луната ще бъде в североизточната част на съзвездието Водолей – до границата му с Риби, а Слънцето – в южната част на Лъв.

До края на годината ще наблюдаваме и две суперлуни. Първата ще е в нощта на 5 срещу 6 ноември, а втората – на 4 срещу 5 декември. При суперлуние Луната е с яркост, близо 16% по-висока от средната, но тъй като няма с какво да сравним тази повишена яркост, не можем да оценим разликата визуално, обяснява специалистът.

Сириус

През следващите дни ще станем свидетели на още едно интересно явление. Утре, в сряда и четвъртък от около 5.10 ч. за Източна България и от около 5.30 ч. за София до зазоряване на изток най-добре ще се наблюдават 4 ярки небесни светила във видима близост: Венера, Юпитер, Меркурий и изтъняващия сърп на Луната, обяснява физикът Пенчо Маркишки.

Може да се каже, че тези 3 планети формират малък парад в съседните съзвездия Близнаци и Рак. В утрата след 16 август от ширините на България могат да се наблюдават първите хелиакални изгреви на звездата Сириус, стига наблюдателят да е на място с нисък югоизточен хоризонт при много ясно небе.

Милена Димитрова