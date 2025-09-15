Н езависимо дали вярвате в способностите на някои хора да предсказват бъдещето или ги отхвърляте като пълна глупост, трудно е да се отрече, че двама от най-известните гадатели в историята са направили някои зловещо точни предсказания.

Българската пророчица Баба Ванга и астрологът от 16-и век Нострадамус са предсказали някои от най-известните събития в света. Ванга пророкувала смъртта на принцеса Даяна, предвидила е атаките от 11 септември и дори е предсказала избухването на пандемията от Covid-19.

Смята се, че Нострадамус е предсказал точно смъртта на крал Хенри II в книгата си „Пророчествата“ от 1555 г., сборник от загадъчни стихове, за които се твърди, че предсказват бъдещи събития. Някои твърдят, че е предсказал Големия пожар в Лондон през 1666 г., докато други твърдят, че е предвидил възхода на Адолф Хитлер на власт.

Тревожно е, че и двамата екстрасенси са направили подобни пророчества за 2025 г., които - в зависимост от нивото ви на скептицизъм - биха могли да се случат точно пред очите ни. Родената в България Ванга твърди, че е видяла война, избухваща в Европа тази година, отбелязвайки началото на „падението на човечеството“.

Твърди се, че тя е предупредила: „През пролетта ще започне война на Изток и ще има трета световна война. Война на Изток, която ще унищожи Запада“ и че Путин ще стане „господар на света“, а Европа ще бъде сведена до „пустош“. Твърди се също, че е предсказала: „ Русия не само ще оцелее, но и ще доминира света“, съобщава Mirror.

В допълнение към предсказанията на Ванга за Европа, последователите често се позовават на пророчествата на Нострадамус за континента, които също предсказват опустошителни войни, особено за Англия. „Когато тези от земите на Европа видят Англия да установява трона си зад фланговете си, ще има жестоки войни“, пророкува той.

„Кралството ще бъде белязано от толкова жестоки войни, че ще се издигнат врагове отвътре и отвън. Голяма чума от миналото се завръща, няма по-смъртоносен враг под небето“, пише Нострадамус, цитиран от Mirror.