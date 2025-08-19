Д ве от чудесата на Исус Христос в Библията са били „реални“, според учени.

Изследователи в Израел смятат, че имат научни доказателства, че Месията наистина е могъл да извърши редица предполагаеми чудеса по негово време, но учените изглежда са потвърдили няколко от тях.

За милионите християни, Божият Син е превърнал водата във вино, ходил е по вода и е възкръснал от мъртвите. Той е нахранил 5000 души само с пет хляба и две риби, а също така е помогнал на приятелите си да уловят огромно количество риба, след като те са се мъчили неуспешно.

Колкото и невероятно да звучат тези последни две – които са известни съответно в Библията като „Чудото с хлябовете и рибите“ и „Чудният улов на риба“ – те биха могли да бъдат възможни. И двете очевидни събития са се случили в Галилейското езеро, известно днес като езерото Кинерет в Израел.

Евангелието от Матей разказва как Исус по чудотворен начин превърнал само пет хляба и две риби в достатъчна храна за приблизително 5000 от своите ученици. Откритията на изследователите оттогава обясняват как масовото измиране на риби, причинено от изчерпване на кислорода във водата, би могло да му е позволило да извърши тези два забележителни подвига.

Те предполагат, че мощни ветрове са раздвижили по-дълбоките водни слоеве, лишавайки ги от кислород и в резултат на това задушавайки рибата. Това би накарало рибите да изплуват на повърхността, което би представлявало идеална възможност да бъдат събрани, докато лежат безжизнени във водата.

Въпреки че този разказ остава необясним в продължение на векове, това доказателство може да предложи известна научна основа за това как всъщност са се случили събитията.

Изследователят Яел Амитай, физик-лимнолог от лабораторията Кинерет, обясни: „Галилейското езеро е стратифицирано езеро. Горният слой е топъл и богат на кислород, докато долният слой е студен и му липсва кислород. Когато духа силен западен вятър, той избутва горния по-топъл слой вода от западната на езерото на изток, където се натрупва, оказвайки натиск върху съществуващата вода. В западната част на езерото водата от долния слой се издига. По този начин във водния профил се създават колебания, наречени вътрешни вълни“, съобщава The Times of Israel.

Що се отнася до времето на събитието, изглежда доста сигурно, че предполагаемото „чудо“, единственото документирано в четирите евангелия, най-вероятно се е случило в края на пролетта или началото на лятото.