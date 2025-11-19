С кандал избухна във Варненския затвор, след като по тъмно — малко след 4 ч. сутринта — правосъдният министър Георги Георгиев разпореди мащабна тайна акция в ареста, разположен на територията на затвора.

Под прикритието на „учебна тревога“ започва внезапно претърсване на всяко кътче: спални помещения, сервизни стаи, офиси и дори автомобилите в периметъра.

СПИПАХА Я: Арестуваха служителка на затвор!

Резултатът е шокиращ: техника без документи, подозрителни таблетки, игли и спринцовки – всичко това открито точно там, където трябва да има най-строг контрол.

Но истинската бомба пада с арестуването на петима служители от надзорно-охранителния състав.

Среднощни акции срещу дрогата във Варна (СНИМКИ)

Акцията е част от серия внезапни проверки, разпоредени лично от министъра, след съмнения за внасяне на забранени вещи – телефони, дрога и други – до лишените от свобода. Проверките продължават.

Любомир Славов