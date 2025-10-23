7 души са задържа снощи на територията на Варна при две полицейски операции, насочени срещу разпространението на дрога.
Повечето от арестуваните са с криминални прояви.
При извършените обиски са иззети метамфетамин, екстази, марихуана и две електронни везни.
Задържаните са на възраст между 22 и 45 години.
Сред тях е и готвач, който приготвял т.нар. „пико“.
По случаите са образувани две досъдебни производства, а работата по тях продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Варна.
От началото на годината до момента, за престъпления, свързани с наркотици, на територията на дирекцията са задържани 417 лица!
Полицията във Варна продължава активните действия в борбата срещу наркоразпространението.