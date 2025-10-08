У жасяващ инцидент е станал преди минути на АМ "Тракия". Автомобил, шофиран от бившия депутат от Бургас Димитър Найденов е участвал в тежко меле с ТИР на 265-ия км от аутобана в посока София, предава narod.bg.

БМВ-то на 55-годишния политик е изхвърчало в канавката след удара. То е неузнаваемо - цялата задна част на колата е размазана.

Димитър Найденов е жив, оцелял по чудо след тежкия сблъсък.

Роденият през 1970 г. Димитър Найденов беше депутат в 45-о, 46-о и 48-о Народно събрание от листата на „Демократична България“, той беше и общински съветник в Бургас в периода 2019-2021 г. На последните парламентарни избори Найденов, който е юрист по образование, не успя да влезе в Народното събрание.