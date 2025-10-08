Б алканското кино осиротя. Отиде си легендарен кинотворец, създал едни от най-гледаните филми на Балканите.
Рано сутринта на 8 октомври, на 93 години, от този свят си е отишъл Здравко Шотра. С неговото име е свързан обичаният от българите филм "Зона Замфирова".
Zdravko Šotra, reditelj— NIN (@NedeljnikNIN) February 28, 2019
Mora da ode sistem koji je Vučić stvoriohttps://t.co/kLIjI7LqDL pic.twitter.com/NzbDeCoGa4
Освен с плеада незабравими киноленти, името му се свързва и с това на първата социалистическа Мис - Никица Маринович, която през далечната 1966 година очарова Лондон като "Мис Югославия", като става първа подгласничка на Мис Свят 1966 - индийката Реита Фариа.
Италианският режисьор Роберто Роселини й предлагал роля в свой филм, но Никица не се чувства готова за Холивуд.
Мис Свят 1966, Никица е русата вдясно
За нещастие, след като му ражда син, след няколко години - през 1980 година любовта им приключва. Красавицата изпада в депресия, в последните години от живота си живее в самота и безпаричие. През 2008 година отново се появява на порвите страници - този път поради трагедията със смъртта ѝ.
Красавицата изпива смъртоносна доза хапчета за сън. Не оставя прощална бележка или съобщение. Отива си на 61 години.
Nikica Marinović i Zdravko Šotra— Misko Misko (@todDM53izjASpRe) April 26, 2024
Naslovna strana časopisa "Bazar" juli 1972. pic.twitter.com/HzIBJT1jGA
Кой е той
Шотра е прочут сценарист и кинорежисьор, роден на 13 февруари 1933 в село Кожице, близо до Столац (днешна Босна и Херцеговина ), в кралство Югославия, в етническо сръбско семейство, като седмо дете на Мара и Джордже Шотра.
Zdravko Šotra (1933-2025) 🕯️ pic.twitter.com/NhS8dT1N9a— Nameless (@Natalija2511939) October 8, 2025
Като малко дете заедно със семейството си се премества в Косово точно преди избухването на Втората световна война. Там израства.
Шотра завършва Факултета по драматични изкуства на Университета по изкуствата в Белград със специалност филмова режисура. Започва професионалната си кариера в ТВ Белград , където работи от самото ѝ създаване.
O seriji "Kralj", koja će se emitovati na #NovaS, o samom kralju Aleksandru I Karađorđeviću, ali i o mnogim nepoznatim istorijskim činjenicama večeras od 22h kod @veceivan pričaće reditelj Zdravko Šotra i Vuk Drašković, po čijem će romanu biti ekranizovana serija. pic.twitter.com/wIXqV8bfS6— TV NOVA S (@tvnova_s) February 19, 2021
Филмът му „Зона Замфирова“ (2002) е гледан от рекордните 1,2 милиона души само в Сърбия. Двойно повече са го гледали навсякъде из Балканския полуостров, включително и в България.
Otišao je i Zdravko Šotra (1933—2025)...— Kosta Konstantinović 🇪🇺🇺🇦🇬🇪 (@KostaKonstan) October 8, 2025
„Najviše se bojim ljudske gluposti. Za razliku od pameti, koja je uzdržana, glupost je slobodna, bez kritičke svesti i drugih opterećenja, pa nema zapreka ni granica. Zato je strašno opasna. Danas je u velikom zamahu.” pic.twitter.com/F3YYNcZc1y
Режисирал е няколко телевизионни мини-сериала по романи на Мир-Джам : Ranjeni orao , Ivkova slava, Greh njene majke, Santa Maria della Salute, Boj na Kosovu и много други.
Кариерата на Шотра обхваща над 120 филма и телевизионни сериала.
Zdravko Šotra💔 pic.twitter.com/ONi3uXDtTX— kika (@zaljubavmobilna) October 8, 2025
Всеизвестни са думите на Шотра:
„Най-много се страхувам от човешката глупост. За разлика от интелигентността, която е сдържана, глупостта е свободна, без критично осъзнаване и други тежести, така че няма пречки или граници. Ето защо е ужасно опасна. Днес е във възход.“
*Източник: MONDO
Росица Лаханова