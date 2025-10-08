Г рупа „Бон-Бон“ се разписа с една от най-смелите си колаборации до момента – тази с Дара Екимова в песента „Назад“.

Сингълът е част от „30“ - първият по рода си български концептуален албум, създаден с участието на деца.

„Когато писахме песента, се появи едно изречение, което не използвахме, но то описва най-добре всичко, което правим: „Творецът в мен в дворец не спи“. „Назад“, както и целият албум, показват, че детските мечти могат да звучат силно, зряло и вдъхновяващо. Нищо не става по-малко страшно - просто ние ставаме по-смели. С този проект обръщаме представите – децата не правят музика за фон, те са нейният двигател", казва Сара Чакърова, перкусионист, идеолог и музикален продуцент на „30“.

Младата надежда на поп сцената Дара Екимова създава своя куплет и сама го записва в студио.

“20 години по-късно пътищата ни с „Бон-Бон“ отново се събраха в тази песен”, сподели звездата, която също е била част от легендарната детска група.

Зад хореографията и режисурата на видеото стои Милен Данков, съвместно с Радостин Събев – Шошо, с който създават визуалната картина.

Колекцията „30“ включва 13 авторски песни, създадени от Сара Чакърова, LATIDA, Рози Караславова, B!ON, и децата от „Бон-Бон“. В проекта звучат и колаборации с обичани български артисти като Мария Илиева, Графа, LATIDA и Venci Venc’, които бяха представени с експлозивни концерти с лайв бенд в рамките на турнето „Нещо ново“.

Финалът на голямата юбилейна обиколка на „Бон-Бон“ ще бъде в София в края на ноември, като подробности за събитието предстои да бъдат обявени.