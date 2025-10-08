Л идерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски коментира твърденията на "Уолстрийт джърнъл", че Борисов е говорил с Тръмп-младши за „облекчаване на санкциите по глобалния закон „Магнитски” за негови близки съюзници”.

„Питайте тези, които са поръчали статията - от ПП-ДБ и кореспондентите на разни медии. Убеден съм, че е поръчкова”, каза той.

Пеевски се обяви против евентуално излизане на президента Румен Радев от политиката за две години след края на президентския му мандат, предложено от лидера на СДС Румен Христов: "Нека си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с парите, които заграби. Искам го на терена, ще бъда против да не си направи партия".

Относно становището на ВКС, според което Борислав Сарафов не е и.ф. главен прокурор от 21 юли насам и няма право да иска възобновяване на дела, Пеевски заяви: "Дали е редовно изпълняващ длъжността, решават ВСС и Прокурорската колегия, не ние тук".

По темата с държавната верига "Магазин за хората" лидерът на "ДПС - Ново начало" увери, че всичко, което зависи от парламента, е направено и сега очаква необходимите действия от земеделския министър Георги Тахов.