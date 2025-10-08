Европейската комисия удря България с нова порция санкции и съдебни процедури.

Брюксел завежда дело срещу страната ни пред Съда на Европейския съюз, защото не е въвела в закона си правилата за командироване на шофьорите в международния транспорт.

Според Комисията крайният срок е изтекъл още на 2 февруари 2022 г., а България и Португалия са единствените две държави, които все още не са си свършили домашното.

„Усилията на българските власти досега са недостатъчни“, обявиха от Брюксел и поискаха финансови санкции срещу страната ни.

Но това не е всичко.

ЕК праща на София и официално предупреждение, че не е транспонирала правилно директивата за борба със сексуалното насилие над деца и детската порнография.

Освен това България получава и две нови уведомителни писма:

за това, че не е подала задължителния доклад по директивата за вътрешния пазар на електроенергия ,

по директивата за , и за неправилно въвеждане на правилата за огнестрелните оръжия, които уреждат кой и как може да ги притежава за лов или спорт.

Брюксел очевидно губи търпение, а София отново влиза в списъка с лошите ученици на ЕС.

Ако Съдът потвърди иска на Комисията, България може да плати сериозни глоби заради административен хаос и забавени реформи.