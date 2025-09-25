М ъжки тупаници отнесоха дами от Югозапада.

Перник

47-годишен гражданин на Нидерландия е задържан за причиняване на лека телесна повреда

Инцидентът е станал в сряда около 14:00 часа в шивашка фабрика в гр. Перник, пише struma.com.

Чужденецът, собственик на фабриката и 50-годишната му бивша приятелка и съдружник в бизнеса от гр. София се хванали за гушите в лют спор.

Мъжът блъснал жената и й причинил лека травма на горен крайник.

Пристигналите на място полицаи задържали холандеца за срок до 24 ч. и е образувано бързо производство по чл. 131, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс.

Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Перник.

Село Студена

Случай на домашно насилие разследват служители от Второ РУ Вчера в районното управление бил подаден сигнал от 49-годишна жителка на пернишкото с. Студена, че след възникнал скандал с 52-годишният й съпруг същият й е нанесъл побой.

Униформени от Второ РУ посетели местопроизшествието и задържали мъжа, на когото е наложена 24 часова полицейска мярка.

От жената са снети сведения и е образувано бързо производство, работата по което ще продължи под ръководството на прокуратурата