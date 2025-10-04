Д вама души бяха убити и петима бяха ранени при стрелба във френския град Ница, предаде ДПА, като се позова на официални представители, информира БТА.

В момента по случая тече разследване по подозрение в предумишлено убийство, съобщиха властите. 

Кметът на Ница Кристиан Естрози заяви, че стрелбата, открита в петък вечерта, е свързана с търговия с наркотици и при нея са използвани автоматични оръжия, според някои  - калашници. Той призова за засилването на полицейското присъствие в квартала, в който е извършено нападението. 

След случая бяха мобилизирани подкрепления на полицейските сили, които да гарантират безопасността, съобщи департаментът. 

Според френски медии заподозрените са избягали и все още се издирват.

„Лоран Отио, префект на Алпите-Маритим, е на място и категорично осъжда това отвратително деяние. По решение на министъра на вътрешните работи, от утре ще бъдат мобилизирани подкрепления, за да се гарантира възстановяване на сигурността в квартала, и ще останат толкова дълго, колкото е необходимо.

Префектът благодари на мобилизираните сили за сигурност и спасяване“, се добавя в публикацията, допълва hindustantimes.

