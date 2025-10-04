Д вама души бяха убити и петима бяха ранени при стрелба във френския град Ница, предаде ДПА, като се позова на официални представители, информира БТА.
В момента по случая тече разследване по подозрение в предумишлено убийство, съобщиха властите.
Кметът на Ница Кристиан Естрози заяви, че стрелбата, открита в петък вечерта, е свързана с търговия с наркотици и при нея са използвани автоматични оръжия, според някои - калашници. Той призова за засилването на полицейското присъствие в квартала, в който е извършено нападението.
След случая бяха мобилизирани подкрепления на полицейските сили, които да гарантират безопасността, съобщи департаментът.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) October 3, 2025
Mass shooting in Nice, France
At least 2 people killed and several wounded pic.twitter.com/EoQzOQe96v
Според френски медии заподозрените са избягали и все още се издирват.
„Лоран Отио, префект на Алпите-Маритим, е на място и категорично осъжда това отвратително деяние. По решение на министъра на вътрешните работи, от утре ще бъдат мобилизирани подкрепления, за да се гарантира възстановяване на сигурността в квартала, и ще останат толкова дълго, колкото е необходимо.
Префектът благодари на мобилизираните сили за сигурност и спасяване“, се добавя в публикацията, допълва hindustantimes.
Une fusillade a eu lieu ce soir à Nice dans le quartier des Moulins.— Préfet des Alpes-Maritimes🇫🇷 (@prefet06) October 3, 2025
2 personnes sont décédées , 2 personnes sont gravement blessées et 3 autres plus légèrement.
Les forces de l'ordre et les sapeurs pompiers sont sur site et ont procédé à la sécurisation du périmètre
Laurent…