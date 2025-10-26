П оредна катастрофа в дъжда стана край Монтана.

Камион се преобърна на Е-79 край града, движението е затруднено, информира BulNews.

Инцидентът е станал по-рано в неделя, на изхода на Монтана в посока Враца.

По първоначални данни, шофьор на тира е карал с превишена скорост.

Тежката машина поднесла по хлъзгавия от дъждовното време асфалт, водачът не могъл да овладее управлението и камионът се катурнал.

Към момента няма информация има ли пострадали при произшествието.

Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“ и се осъществява поетапно в една лента и за двете посоки. Специализирана техника ще издърпа машината.

Колони от автомобили са се образували след Монтана в посока Враца.

Апелираме пътуващите да се движат със съобразена скорост по трасето.

