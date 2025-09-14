Д ве групи измамници са плъзнали по домовете, алармираха запознати пред „Телеграф“.

Първите се представят за религиозни проповедници и атакуват самотно живеещи хора, омайвайки ги със сладки приказки и представяйки се за тяхно семейство. Вторите продават евтини дърва за огрев, но след като приберат аванса за трупите, духват и повече не се появяват, а излъганите пият една студена вода. Общото между едните и другите е, че измамниците не действат на сляпо, а „атакуват“ жертвите си подготвени. Те знаят подробности за хората, които възнамеряват да излъжат, и в много от случаите стратегията им е печеливша.

Послание

„Жана, отвори ми, идвам да си поговорим за духа на починалата ти майка. Тя ме изпрати при теб, яви ми се насън и каза да ти предам послание.“ Такава тирада изнася непозната жена около 40-те, след като е позвънила на вратата на Божана. „Само майка ми ме наричаше така“, споделя опечалената. Тя е изгубила майка си преди седмица, след като е била на легло в продължение на години. Посветила се е на грижите за нея, не е имала друго семейство. „Вързах се, след като непознатата се обърна към мен на галено име. Всички други ми казват Божи, само за нея бях Жана. Бях ужасно разстроена, нацели ме в болното място, подлъгах се.“ Пришълката знаела и още подробности, които били известни на ограничен кръг от хора. Божана подозира, че нейни съседи са действали в комбина с измамничката, която била много убедителна, когато й казала няколко факта. Накарала я да се погрижи за болна жена. Твърдяла, че тя си няма никого. Срещнали се с починалата й дъщеря на „прохода“, докато чакала да премине в отвъдното. „Жената беше невероятна актриса, разплака се, каза ми, че майка ми поръчала да се погрижа за новата й приятелка. И аз й дадох 3000 лв., защото това били пари, необходими за животоспасяваща операция. Каза ми в коя болница ще я оперират и ми издиктува списък с неща, които ще са й необходими. Когато отидох на свиждане, се оказа, че такава пациентка никога не е постъпвала там. Освен че олекнах с 3000 лв., се сдобих с торба с памперси за възрастни и скъпи лекарства, които дарих на болницата, защото нямаше какво да ги правя“, разказа ужилената.

Библия

„Нелка, отвори ни, ние сме твоето семейство, искаме да си поговорим с теб за Библията и живота след смъртта“ – такова обръщение получава след позвъняване по домофона вдовица в елитен софийски квартал. И тя е озадачена – казва се Недялка, всички роднини я наричат Нина, а само няколко нейни бивши колежки я знаят като Нели. Въпреки че очевидно двете жени, които напират да влязат в дома й, са я проучили, Недялка не им се връзва и заявява, че звъни на полицията, при което ги вижда как бягат. Седмица по-рано две жени, облечени спретнато и с наръч книги в ръка, обикалят по същия начин от врата на врата в столичния квартал „Левски Г“. Изглеждат като амбулантни търговки, но още по-странното е, че знаят кого да търсят на всяка врата и навсякъде назовават член на семейството по име. С продажбите на библии удрят на камък. Докато споделя за това в квартален магазин, една от очевидките научава, че такива посещения е имало и на други места. Жена се оплакала, че й предложили да се грижат за нея от църква с име, която така и не запомнила. Казали й, че работят по програма и предоставят дарения за възрастни и самотно живеещи хора, но трябвало да плати за доставката, тъй като даренията идвали от Америка. Така потърпевшата изгоряла със 120 лв., като в замяна не получила нищо.

Чичо Митко

За Тоша от Казанлък изгодната оферта била за дърва за огрев. Продавачите й казали, че ги изпраща чичо Митко от блока. Там действително имало такъв съсед и той наистина се отоплявал на дърва. Излъгали я, че объркали количеството и му доставили повече дърва, а той препоръчал да ги поделят с комшийката, но камионът междувременно разтоварвал в друг квартал. Тоша платила аванс за трупите. Оставили й три цепеници, за да види колко добра е дървесината. Останала си само с тях.

На Виолета от същия град доставили един камион с дърва, които била поръчала. Изсипали ги пред двора й така, че не можела да си отвори вратата. Предложили да ги вкарат вътре, но срещу допълнително заплащане. Така цената, която й били казали в предварителния разговор, се оказала значително по-висока. Докато спорели на висок глас, тъй като тя отказвала да плати дървата на новата цена, се появил мъж, който се представил за инспектор от общината. Написал нещо на кочан с бележки и обяснил, че е тук по сигнал от съседи, които не можели да преминат по улицата заради купчината дърва. Така тя платила не само висока цена, за да се проправи път, но и глоба. А след като проблемът с дървата за огрев бил решен и тя платила прескъпо за тях, се запътила към общината, за да разбере, че такива инспекции нямало и мнимият чиновник е бил в комбина с измамниците. Дървата пък се оказали с два кубика по-малко от заявеното, мокри и пълни с буболечки.

Подобни схеми с дърва за огрев има и в Кюстендилско, и в други части на страната. На места мнимите търговци лъжат, че са изпратени от кмета или от общината. Мнимите доставчици на дървесина стоварват трупите пред вратата и искат пари, като количеството е с няколко кубика по-малко. В повечето случаи измамените са възрастни хора, които впоследствие студуват, след като се сдобили със „златни дърва“.

Инж. Асен Карабов:Търсенето намалява, хората се насочиха към газ и пелети

За поредна година се отчита намалено търсене на дърва за огрев на територията на Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) в Смолян, съобщи инж. Асен Карабов, заместник-директор на ЮЦДП, цитиран от БТА. Според него това е част от тенденцията да се преминава към друг тип горива за бита – електрическо отопление, пелети, газ и др. Определен дял от насочването към по-екологични източници за отопление се дължи и на проектите с европейско финансиране за смяна на замърсяващите въздуха печки на твърдо гориво, уточняват от предприятието.

Общо 110 хиляди пространствени кубични метра дърва за огрев са продадени от предприятието досега, а за същия период на миналата година са пласирани 170 хиляди кубика. Продадените от ЮЦДП дърва за печки през 2024 г. са 276 хил. кубика, което е по-малко от обичайните количества в предишни години.

Цените на дървесината за отопление остават непроменени от миналогодишните стойности, дори има тенденция на лек спад на разценките. За района на Смолян цената от склад за кубик иглолистни дърва е 39 лв., а за бук и дъб – 59,40 лева.

