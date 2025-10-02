И здирва се 20-годишно момиче от Стара Загора, съобщи GlasNews.

20-годишната Янка, позната още като Яни, е в неизвестност от събота вечер (27 септември) около 20:00 часа. За последно е имало контакт с нея тогава, а оттогава близките ѝ не могат да се свържат и полицията я издирва под дърво и камък. Призивът за помощ е разпространен в социалните мрежи от Марина Димитрова.

Момичето е високо 156 см, с дълга черна коса, която обикновено носи вързана на опашка. Слаба е и изглежда по-млада от реалната си възраст. По постоянен адрес живее в Стара Загора, но издирването е обявено за цялата страна.

Близки и приятели на Янка молят всеки, който има информация или я е забелязал, да се свърже незабавно с най-близкото районно управление на МВР или да позвъни на телефон 0886 702 317.

Ако разполагате с данни за местонахождението ѝ, не оставайте безучастни – всяка информация може да се окаже решаваща за откриването ѝ.

Яни от Стара Загора е изчезнала на 27 септември.

Ето какво казва Дамитрова:

"Издирва се момиче на 20 години!

-Висока е 156 см, с дълга черна коса, по-често вързана на опашка, слаба и видимо изглеждаща на по-малка възраст.

- Казва се Янка (Яни).

- Живее в Стара Загора, но издирването е за цялата страна!

- Ако я забележите, видите или имате някаква информация за нея, свържете се незабавно с най-близкото управление на МВР или на телефон 0886 702 317.

- Последният контакт с нея е от събота вечерта (27.09) в 20:00 часа. Оттогава е в неизвестност."