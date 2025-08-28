А рда се бори храбро, но загуби с 1:2 от полския Ракув Ченстохова и след поражението в първия мач с 0:1 българският представител отпадна от Европа. Щипка опит и късмет не стигнаха за хората на Александър Тунчев да преодолеят съперника си, който откри резултата много рано на „Арена Арда“. През втората част българите изравниха, но червен картон за Георги Николов ги лиши от опит за стихиен натиск накрая. Димитър Велковски също пое към съблекалните.

АРДА - РАКУВ 1:2 (0:1 В ПЪРВИЯ МАЧ)

0:1 Петер Барат 2'

1:1 Антонио Вутов 59'-дузпа

1:2 Иван Лопес 90+3

Двубоят стартира ужасно за Арда. Поляците излязоха напред в резултата още във втората минута, когато топката стигна до Петер Барат на дъгата на наказателното поле и стреля от движение, а рикошет му помогна да даде аванс на гостите.

След товна поляците умело убиха темпото и не позволиха на домакините да направят някакъв натиск. Така завърши и първото полувреме.

Все пак втората част стартира много позитивно за отбора на Александър Тунчев. В 56-ата минута Арда получи правото да изпълни дузпа, след като Зоран Арсенич направи нарушение срещу Димитър Велковски. Зад топката застана Антонио Вутов, който прати топката във вратата на Треловски за 1:1.

Но Арда нямаше и късмет! Георги Николов остави българите с десет човека в 70-ата минута, след като получи втори жълт картон и бе изгонен от игра. В добавеното време на срещата Димитър Велковски получи червен картон и направи дузпа в полза на Ракув. Зад топката застана Иван Лопес, който стреля, Анатолий Господинов спаси, но испанецът добави кълбото в мрежата за крайното 2:1 в полза на поляците.

Така Арда приключва европейското си участие, в което отстрани два противника – финландските ХИК Хелзинки и Кауно Жалгирис.

СЪСТАВИ:

Арда: 1. Анатолий Господинов - 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски - 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев – 10. Светослав Ковачев, 20. Серкан Юсеин, 99. Бирсент Карагарен - 9. Георги Николов

Треньор: Александър Тунчев

Ракув: 1. Качпер Треловски - 25. Богдан Раковицан, 24. Зоран Арсенич, 4. Стратос Сварнас - 7. Фран Тудор, 88. Петер Барат, 6. Оскар Репка, 20. Жан Карлос - 19. Микаел Амеяу, 18. Йонатан Браут Брунес, 8. Томаш Пиенко

Треньор: Марек Папшун

Съдия: Игор Паяч

