А мериканският президент Доналд Тръмп е недоволен, но не и изненадан от смъртоносните удари на Русия по украинската столица Киев, съобщи Белият дом.

Тръмп отново призова „двете страни“ да сложат край на войната, започнала с руската агресия, предаде АФП.

„Той не беше щастлив от тази новина, но не беше и изненадан. Това са две държави, които воюват от много дълго време,“ каза прессекретарят Каролайн Левит по време на брифинг.

По думите ѝ, „Русия започна атаката срещу Киев, но също така Украйна наскоро нанесе удар по руските рафинерии“.

При масираната въздушна атака, една от най-тежките от началото на войната, загинаха поне 19 души, а 63 бяха ранени. Сред поразените обекти са сградата на мисията на ЕС и британски културен център.

Тръмп, който обеща да сложи край на войната в Украйна в рамките на 24 часа след встъпването си в длъжност, вече призна, че задачата се оказва далеч по-трудна. Срещата му с руския президент Владимир Путин в Аляска по-рано този месец не доведе до пробив.

„Президентът иска този конфликт да приключи, но лидерите на двете държави трябва да го поискат сами,“ подчерта Левит.

Специалният пратеник на САЩ за Украйна, Кийт Келог, предупреди, че атаките срещу цивилни може да подкопаят усилията на Тръмп за мир.