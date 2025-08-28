П реслав Николов завърши седми в света на първенството за кадети в зала „Асикс Арена“ в столицата.

Българинът стигна до репешажите при 66-килограмовите, след като записа две победи - над Конър Галиант (Канада) и Дан Риос (Венецуела) и претърпя загуба на четвъртфиналите от Ролан Каиргали (Казахстан).

В пресявките Николов отстъпи и пред Зигимантас Каралевичиус (Литва), бронзов медалист от младежките олимпийски игри.

В същата категория Иван Николчев постигна две победи – над Мешари Марзук (Кувейт) и Юсуф Елсайед (Eгипет) и загуба от бъдещия финалист от Мухамедали Жилкаядар (Казахстан).

В по-леката категория Владимир Тодоров (60 кг) стартира с успех над Рокас Макулавичиус (Литва) със златна точка, като битката продължи 7,18 мин., после надделя и над киргизстанеца Умар Таштанбеков след трето наказание на противника.

Последва загуби от бъдещия финалист Ярнур Батиргали (Казахстан), призьор от европейски купи.

Другият ни представител в категорията Самуил Димитров загуби на старта от Мухамадкарим Носиров (Узбекистан) с вадзари.

При кадетките Преслава Ковачева (48) записа победа и загуба. В същата категория Калина Григорова падна в първата среща.

При 52-килограмовит Марая Маркова също загуби на старта.