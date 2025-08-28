Президентът на Международната федерация по джудо Мариус Визер откри световното за кадети в София в заедно с босът на родната федерация Румен Стоилов

Л ично президентът на Международната федерация по джудо Мариус Визер, официално откри световното първенство за кадети в София. Приветствие към участниците отправиха още зам.-министрите на спорта Стоян Андонов и на туризма Павлин Павлов, както и президентът на Българската федерация по джудо Румен Стоилов. Поздрав към всички състезатели и гости отправи ансамбъл "Българе".

"Радвам се в тези тежки времена да видя толкова млади хора в залата. Нашето мото е за мир и солидарност. Благодаря на федерацията по джудо и правителството на България за организацията на световното, заяви в словото си при откриването на първенството Мариус Визер.

Освен на ММС, МТ и Българския спортен тотализатор президентът родното джудо благодари и на колегите си от федерацията.

На шампионата в столичната зала "Асикс Арена" за отличията спорят 551 състезатели от 71 държави.

България до момента има две пети места - на Цветелин Мартинов (50) и Иво Галенков (55), както и 7-о място на Преслав Николов (66 кг).

