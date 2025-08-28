Л удогорец отново си поигра с огъня, но и този път излезе без белези. „Орлите“ стигнаха основната фаза на Лига Европа, след като трябваше да треперят и да отстранят северномакедонския шампион след продължения. В редовното време резултатът завърши 2:1, а Бърнард Текпетей и Ерик Биле донесоха желания успех за „орлите“ с попадения съответно в 98-ата минута и 120+2 за 4:1. Вместо обаче „орлите“ да се успокоят, след като бяха повели с 2:0, те не продължиха със силната си игра и отново трябваше да жонглират с огъня.

ЛУДОГОРЕЦ - ШКЕНДИЯ 4:1 СЛЕД ПРОД. (1:2 В ПЪРВИЯ МАЧ)

1:0 Едвин Куртулуш 9'

2:0 Ивайло Чочев 24'

2:1 Фабрис Тамба 64'

3:1 Бърнард Текпетей 98'

4:1 Ерик Биле 120+2'

"Орлите" стартира мощно двубоя. Още в 9-ата минута Кайо Видал проби в наказателното поле от лявото крило и стреля. Бабукар Гайе спаси удара му, но прати топката към границата на наказателното поле, където нахлуваше Едвин Куртулуш и с плътен удар опъна мрежата за 1:0!

Натискът на разградчани продължи, а в 12-ата минута Видал навлезе в пеналта и стреля, като Гайе не успя да се намеси, но топката срещна левия страничен стълб.

Лудогорец се успокои в 24-ата минута. Тогава Дерой Дуарте центрира добре от лявото крило, а в наказателното поле Чочев стреля от воле, като топката срещна левия страничен стълб и влезе в мрежата за 2:0!

През второто полувреме обаче нещата се обърнаха. Гостите заиграха по-добре и това даде резултат. В 64-ата минута, когато Ибрахими получи топката на дясното крило и подаде в наказателното поле към връхлетелия Тамба, който с първото си докосване овладя топката, а с второто я прати в мрежата на Лудогорец и резултатът стана 1:2!

Последваха силни минути за гостите, а "орлите" на няколко пъти трепериха резултатът да не бъде изравнен! В 83-ата минута Петър Станич стреля от пряк свободен удар фронтално срещу вратата, но прати топката далеч в аут и това бе положението за Лудогорец!

До края на редовното време не се стигна до нов гол и така мачът завърши 2:1 за "орлите", но заради победата на Шкендия със същия резултат в първия мач, срещата влезе в продължения! Първото продължение започна с шанс за Лудогорец, но топовен изстрел на Бърнард Текпетей от границата на наказателното поле в 93-ата минута бе спасен от Гайе, а при последвалия корнер удар на Станич бе блокиран.

Вече в продължението "орлите" все пак сеи отдъхнаха. В 98-ата минута Лудогорец изпълни тъч, при който топката се озова в Текпетей, който отново шутира силно. Гайе докосна топката, но не достатъчно, за да спре нейния летеж към вратата и след намесата му, топката рикошира в гредата и влезе в мрежата - 3:1!

Секунди преди края Ерик Биле сложи точка на спора с четвърти гол, след като бе изведен сам срещу вратаря от Текпетей и го преодоля, за да подпечата билета на Лудогорец за основната фаза в Лига Европа!

Това е третият случай този сезон, в който Лудогорец излиза печеливш след продължения. Предишните два бяха в Шампионската лига, когато жертви бяха Динамо Минск и хърватския Риека. Сега Лудогорец чака жребия за основната фаза в Лига Европа, който ще се тегли в петък.

СЪСТАВИ:

Лудогорец: 1. Серджио Падт – 17. Сон, 15. Едвин Куртулуш, 4. Диниш Алмейда, 3. Антон Недялков (К) (91' - 82. Иван Йорданов) – 30. Педро Нареси, 18. Ивайло Чочев (74' - 26. Филип Калоч), 23. Дерой Дуарте (68' - 14. Петър Станич) – 77. Ерик Маркус (107' - 99. Станислав Иванов), 10. Матеус Машадо (74' - 29. Ив Ерик Биле), 11. Кайо Видал (83' - 37. Бърнард Текпетей)

Резерви: 39. Хендрик Бонман, 67. Дамян Христов, 14. Петър Станич, 24. Оливие Вердон, 26. Филип Калоч, 29. Ив Ерик Биле, 37. Бърнард Текпетей, 42. Симеон Шишков, 55. Идан Нахмиас, 80. Методи Стефанов, 82. Иван Йорданов, 99. Станислав Иванов

Треньор: Руи Мота

Шкендия: 24. Бабукар Гайе - 2. Александър Трумци, 15. Имран Фетай, 5. Клисман Цаке (112' - 9. Фитон Адеми), 11. Роналдо Уебстър (106' - 16. Мевлан Мурати) - 4. Решат Рамадани, 6. Адаму Алхасон (106' - 28. Камер Куака) - 29. Фабрис Тамба (112' - 8. Флорент Рамадани), 17. Арбин Зейнулай (67' - 10. Ендрит Красничи), 77. Лиридон Латифи (89' - 19. Ване Кръстевски) - 7. Бесарт Ибрахими (К)

Резерви: 25. Астрит Амзай, 30. Ферат Рамани, 8. Флорент Рамадани, 9. Фитон Адеми, 10. Ендрит Красничи, 16. Мевлан Мурати, 19. Ване Кръстевски, 22. Нуман Айетовикй, 26. Анес Мелики, 27. Лорик Каба, 28. Камер Куака, 38. Амир Нухия

Треньор: Желтон Бекири

