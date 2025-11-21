К лубният футбол в България се завърна със скучно 0:0 между Берое и Спартак Варна. Всичко най-интересно се случи през първото полувреме, когато ВАР трябваше да се намесва на два пъти. След този мач "зелените" са на 13-то място с 15 точки. "Соколите" са девети със 17 преди останалите мачове от кръга.

В 10-ата минута Жоао Милейрао сбърка и подари топката на Спартак Варна, но Георг Стояновски не успя да се възползва по най-добрия начин от грешката в отбрана на домакините. Спартак Варна изпълни заучено корнер и топката бе изпратена към Жак Пехливанов, който с едно докосване от въздуха пробва изстрел извън наказателното поле, но той премина над напречната греда в 24-ата минута.

Най-интересната ситуация дойде в 35-ата минута. Деян Лозев центрира в наказателното поле, където Шанде вкара топката във вратата на Валентино Кинтеро. След дълго разглеждане с ВАР и лично такова от Денислав Сталев попадението не бе зачетено заради засада на Стояновски. Хуан Пабло Саломони не успя да свие крака си навреме, след като отправи изстрел към вратата в края на първата част и ритна вратаря на гостите Максим Ковальол. Денислав Сталев изгони капитана на Берое от игра в 44-ата минута, след като прегледа ситуацията на ВАР монитора, привикан от Георги Кабаков.

В 64-ата минута Дамян Йорданов отправи плътен изстрел от дистанция, но прати топката покрай вратата. Опасните ситуации през втората част пред двамата вратари липсваха. Нене стреля от границата на наказателното поле в 84-ата минута, но Максим Ковальов улови лесно. А до края на се случи нищо интересно.