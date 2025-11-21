С тарши треньорът на Спартак Варна – Гьоко Хаджиевски, бе разочарован от нулевото равенство при гостуването на Берое от 16-ия кръг, въпреки че дълго време варненци играха с човек повече след червен картон на Хуан Пабло Саломони.

„Нормално е да не съм доволен, защото мачът ни беше в ръцете. Първото полувреме вкарахме гол при 11 на 11, но не го зачетоха. Имахме и други положения. Второто полувреме бяхме с човек повече, но Алберто Салидо е опасен футболист и нямаше как да го оставим, защото може да задържа топката и да бележи. Ние направихме достатъчно нападения и създадохме голови положения, но трябваше да внимаваме и в защита. Днес се представихме по-добре от последните 2 мача, когато бяхме изпаднали в криза. В паузата се възстановихме, върнахме се в по-добър ритъм и в мачовете до края на годината, които са тежки, ще имаме доста трудности“, започна

„В последно време ЦСКА играе добре, в добра форма са, имат 4 поредни победи. Сигурно ще дойдат надъхани, със своите фенове, но това е тест за нас да покажем колко сме добри. В България всичко ми е свързано с ЦСКА, всички приятели тук са свързани с ЦСКА, но трябва да съм професионалист и ще опитаме да изиграем добър мач и да победим“, завърши Хаджиевски по повод предстоящия мач с ЦСКА.