П ети пореден мач без успех записа преживяващият безподобна криза ЦСКА, след като загуби с 0:1 от ЦСКА 1948 дербито от 6-ия кръг на Първа лига.

28-годишният мавританец Мамаду Диало донесе четвъртата кампанийна победа на „армейците” от Бистрица, които играха в бяло. Снажният африканец прониза с глава от 12 метра неадекватния вратар и капитан на адашите от Борисовата градина Густаво Бусато в 37-ата минута, възползвайки се от перфектно центриране на португалеца Фредерик Масиел и трагикомичната защита на „червените” в червено.

С огромна заслуга за победата на Числото над махналия тирето от абревиатурата си уж оригинален четирибуквен клуб бе вратарят Петър Маринов, отразил няколко страховити тупалки на нападението, което остана без гол вече 3 поредни срещи.

Така ЦСКА продължава да е трети отзад напред с мижавите си 3 точки след 3 равни и 2 загуби и 1 отложен мач – на цели 10 пункта от 1948 и на толкова от изконния си антагонист Левски.

За правената в насипно състояние мултиселекция на печалния босненски треньор Душан Керкез дебют записаха аржентинецът Сантяго Леандро Годой-Кошмара, португалецът Бруно Жордао, алжирецът с френски паспорт Мохамед Брахими и единственият българин в титулярния състав Теодор Иванов, чийто баща Валентин Илиев точно преди 20 години донесе монументалното 1:0 на някогашния истински ЦСКА над действащия европейски шампион Ливърпул насред „Анфийлд”.