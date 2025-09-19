В последните дни ЦСКА заприлича на популярния сериал от миналото Дързост и красота. За по-младите читатели, там действията се развиваха изключително драматично, но едновременно с това и протяжно. През годините този сериал стана олицетворение на една дълга сага без край. Героите непрекъснато преживяваха неочаквани обрати и винаги не беше ясно кой е влюбен, от кой са децата и такива житейски драми. Същото се случва и на "Армията", но що се отнася до представителния тим на клуба.

След поредната издънка на "червените" - този път от Арда с 0:1 в Стара Загора, Душан Керкез обяви, че е виновен, но не подаде оставка. В същото време директорът Бойко Величков открито заяви, че наставникът трябва да си ходи. Явно това ще стане, но още в понеделник ЦСКА има нов мач. Интересното е, че заради малкото време за реакция най-вероятно и логично е Валентин Илиев ще поеме отбора. Той обаче дойде като треньор на дубъла преди няколко дни. В същото време име номер 1, което се спряга за нов наставник е Христо Янев. Той пък води следващия съперник на "червените" - Ботев Враца. Другото такова име е това на треньорът, който води последния съперник на "армейците" Арда - Александър Тунчев.

Арда доудави ЦСКА!

Е, кажете? Този сценарий не е достоен за епизод - примерно - 1948 от сериала Дързост и красота?

ДИМИТЪР ПЕНЕВ

