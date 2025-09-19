З ащитникът на ЦСКА - Адриан Лапеня, даде интервю за „COPE“. В него испанският защитник говори за това колко е голям клубът, сподели приятните си впечатления от България като държава и даде мнението си за нивото на родния шампионат. Лапеня сподели, че има сериозна разлика между част от българските отбори, като отдаде това на разликата в бюджетите.

„Това е голям клуб, най-големия в България. Усеща се, когато вървиш по улицата. Клубът е бил много голям в годините назад във времето. Ако победиш с 2:0, феновете искат да е с 3:0, ако победиш с 3:0, искат с 5:0, напрежението никога не стихва. Това ми харесва“, започна Лапеня.

„Държавата ме изненада много приятно. Попитах един приятел, който е играл тук, и ми каза, че животът е страхотен, че градът е страхотен, че хората са приятелски настроени. Много съм доволен, тук има всичко. Харесва ми България“, сподели испанският централен защитник.

„Трябва да разделим малко класирането, защото има отбори, които са на ниво Примера Дивисион, други биха се борили са оцеляване в Сегунда, има огромна разлика, защото заплатите и финансовите възможности не са еднакви при всички. Има три-четири отбора, които винаги се борят за класиране в евротурнирите, сега нивото се качи и са шест-седем отбора“, обясни Адриан Лапеня относно нивото на българското първенство.

