От Ботев и Локомотив увериха официално, че са си платили борчовете, заради които ФИФА спря картотекирането на нови

О т Локомотив (Пловдив) излязоха с официална позиция за наказанието на ФИФА към клуба за забрана за картотекиране на нови футболисти за три трансферни периода.

От клуба са получили писмо от световната централа, че вече нямат проблеми с ограничения при трансферите.



"Уважаеми локомотивци, във връзка с появилата се информация от днес, която гласи, че ПФК Локомотив Пловдив няма право да картотекира нови футболисти за три трансферни прозореца, желаем да ви уведомим, че клубът е предприел нужните мерки на време, като абсолютно всичко по казуса е разрешено.

Проблемът не опираше до финансите, а в технически проблем в системата за плащания.

ПФК Локомотив вече е получил и писмо от ФИФА, в което се гласи, че забраната e вдигната", написаха от пловдивския клуб.

И ръководството на пловдивския Ботев увери в позиция за медиите, че дължимото е платено и забраната трябва да бъде вдигната.

„Привърженици на Ботев Пловдив,

Във връзка с решението на ФИФА от 18 август за забрана на трансферите на клуба, бихме искали да внесем следното уточнение:

След прехвърлянето на акциите на 29 юни заварихме огромни задължения в размер от над 8 млн. лв., които бяха натрупани умишлено от предишното ръководство, което само прибираше всички възможни приходи и не се разплащаше с български и чуждестранни контрагенти.

Така един от многото случаи е задължение от 208 123 евро към африканската агенция RIGHT2WIN SPORTS LIMITED за футболиста Уме Емануел.

Срокът за плащане беше 15 август 2025 г. На 8 август ние платихме сумата и уведомихме агенцията и техния адвокат.

Те обаче не са уведомили ФИФА, поради което ни санкционираха на 18 август.

Веднага влязохме в контакт с ФИФА и уведомихме за плащането, като сме приложили нужните документи.

Имаме уверението, че в срок от 5 работни дни, считано от 19 август, забраната ще бъде вдигната“, написаха от ръководството ня клуба и покязаха платежните нареждания за преведените средства.

Пловдивските Ботев и Локомотив бяха наказани от ФИФА да не картотекират нови попълнение три трансферни прозореца заради неплатени задължения.

