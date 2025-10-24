Т реньорът на Локо София – Станислав Генчев, сподели, че има пълната подкрепа на клубното ръководство, въпреки че резултатите в в последните месеци липсват. Столичните „железничари“ нямат успех през сезона във вече девети пореден мач. Последната победа на Локо София датира от 10 август.

Железниците хиксираха в голяма драма

След равенството 2:2 с Локо Пд, Генчев сподели: Ние сме говорили с ръководството, те показват своята подкрепа към мен и аз им благодаря, но но когато няма резултати, треньорът трябва да си понесе отговорността. Една победа ще се отрази благоприятно за футболистите. Една победа, без значение срещу кой отбор, ще се отрази благоприятно. Серията е дълга, вижда се психическа обремененост. В последните три мача, лично броих, създадохме 13 чисти голови положения, а вкарахме един гол от дузпа. Това се отразява. Днес реализирахме два гола, без толкова положения. Трябва да реализираме победи. Без победи не става“.

