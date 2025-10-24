Л око София и Локо Пловдив направиха много драматично 2:2 в битката на "железниците" в столичния квартал "Надежда". Гостите откриха през първото полувреме чрез Риян. Но домакините се събудиха и обърнаха мача през втората част чрез Анте Аралица и Кауе Карузо. В края на двубоя имаше голяма драма. Първо Умарбаев изпорти дузпа, а в последните секунди Кова израви за 2:2. В класирането Локо Пловдив има 24 точки на третото място. Столичани са девети с 13.

В началото гостите бяха по-активни. Парвиз Умарбаев изведе Хуан Переа, който останал сам срещу Любенов, не успя да намери далечния ъгъл, а стреля в тялото на стража. В 22-рата минута Локомотив Пловдив поведе в резултата. Ивайло Иванов центрира от корнер, а Лукас Риян с глава насочи топката в далечния ъгъл за 0:1. След попадението на гостите, Станислав Генчев трябваше да направи и принудителна смяна. Реян Даскалов се контузи и бе заменен от Раян Бидунга.

Спас Делев стреля от дистанция в 25-ата минута, но уцели десния страничен стълб. В 35-ата минута Боян Милосавлиевич увисна при центриране, но Божидар Кацаров не успя да отиграе топката и да я прати във вратата му, а я прати в страничния стълб.

Хуан Переа излезе на добра позиция в 52-рата минута, но си поведе дълго топката, а Любенов излезе добре, за да го спре. Анте Аралица изравни резултата в 68-ата минута. Спас Делев изведе Анте Аралица сам срещу вратаря, а той премина покрай Милосавлевич и с удар в опразнената врата вкара за 1:1, но не се зарадва, наказвайки бившия си тим.

Локомотив София обърна развоя на мача в своя полза в 77-ата минута, когато Джуниет Али центрира отдясно, а Кауе Карузо продължи топката във вратата на Милосавлиевич. Парвиз Умарбаев пробва изстрел от дистанция в 86-ата минута, но прати топката над вратата на Любенов.

В третата минута на добавеното време гостите от Пловдив имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Спас Делев, след като топката се удари в ръката на нападателя на столичани след изстрел на Мартин Русков. Валентин Железов бе привикан от ВАР съдиите да прегледа ситуацията на ВАР монитора на терен и той отсъди дузпа. Зад топката застана Парвиз Умарбаев, който бе спрян от Любенов, а при добавката Адриан Кова прати топката в мрежата. Попадението бе разглеждано дълго, за да се провери дали Кова не е влязъл по-рано в наказателното поле.

