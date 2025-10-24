Т реньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич не остана доволен от второто полувреме на отбора му при равенството 2:2 с Локомотив София в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

Железниците хиксираха в голяма драма

"Играхме добре през първото полувреме, но не сме доволни през втората част. Не правихме това, което преди това. Ще анализираме какво се случи. Дисциплината е базата за резултатите. Правихме много грешки през второто полувреме и някои наивни грешки. Трябва да го приемем и да се подобрим", заяви той.

"Всеки един двубой е важен за нас. Ще опитаме да спечелим всеки един следващ мач", добави специалистът.

