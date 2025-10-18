И ван Цветанов каза, че Ботев Пловдив е близо до назначаването на постоянен старши треньор. Настоящият временен наставник на „жълто-черните“, който едновременно отговаря и за школата на клуба, направи това изявление след равенството 1:1 срещу Славия. „Не мисля, че нещо се е объркало. Този червен картон обърка нашите планове. С оглед това, че дълго време играхме с човек по-малко, бяхме доста дисциплинирани. Имахме ситуации за 2:0, допуснахме нелеп гол, това е футболът“, започна Цветанов пред DIEMA SPORT.

„Аз казах това – имахме своите ситуации, не успяхме да направим 2:0. Головете са част от играта, могат да се допуснат по всяко време. Мисля, че първият жълт картон – имаше дърпане от футболиста на Славия. Говорих с него, казах му, че е част от футбола“. Цветанов говори и за останалия извън групата Константинос Балоянис:

„Балоянис получи контузия предната седмица. Има разтежение. Мисля, че от тази седмица ще се включи с отбора. Вижте, лидерът в отбора е един – Тошко Неделев. Око-Флекс тича много, стара се много, доволен съм от всички“, каза Цветанов за автора на гола Армстронг Око-Флекс.

Цветанов завърши с темата за евентуален нов треньор на стадион „Христо Ботев“: „Има някакво развитие, когато има нещо, ръководството ще го обяви“.

