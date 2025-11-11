Н ай-бързата жена на планетата в края на миналия и началото на този век – Марион Джоунс, се учи отново да ходи.

50-годишната американка страда от рядко автоимунно заболяване на централната нервна система, което обикновено засяга зрителния нерв, но и гръбначния мозък. Състоянието я оставя временно парализирана и я принуждава да прави големи усилия, когато ходи. Скорошно видео подчерта суровата реалност на живота ѝ след атлетиката. Джоунс показа на последователите си в социалната мрежа битката с болестта, която води. Клипът разкрива как бившата №1 в спринта предпазливо слиза по стълби, държейки се за парапета и спирайки на всяко стъпало.

„Винаги ме питат: „Ти ли си Марион Джоунс, някога най-бързата жена в света?“. Но никога: „Как са коленете ти?“ Коленете ми висят на косъм, хора. Но все сме на крака“, сподели бившата спринтьорка в профила си в Инстаграм.

Публикацията, която събра над 200 000 харесвания и хиляди коментари за 3 дни, предизвика голяма подкрепа от феновете й.

„Бях приета в рехабилитационен център, за да се науча да ходя отново. Беше съкрушително да чуя, че имам автоимунно заболяване“, заяви Джоунс по-рано тази година.

Тя спечели три златни и два бронзови медала на Олимпийските игри в Сидни през 2000 г., но кариерата ѝ се срина след допинг скандал. Отличията ѝ от най-големия спортен форум бяха отнети, а също и всички, които спечели след това. Американката излежа шест месеца в затвора и от една от най-великите атлетки за всички времена се превърна в противоречива фигура.

Новината за състоянието на Марион Джоунс съвпада със скорошната кончина на Виктор Конте, човека, който я е снабдявал със стимуланти. Той почина миналата седмица на 75 години след битка с рак на панкреаса.

През 2005 г. Конте се призна за виновен за разпространение на стероиди и пране на пари, след като е снабдявал с допинг високопоставени спортисти, включително Джоунс и бейзболните звезди Бари Бондс и Джейсън Джамби.