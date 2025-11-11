Л егендата на Барса и Испания Андрес Иниеста се оказа в центъра на мащабно разследване.
Прокуратурата в Перу започна производство срещу бившия халф за предполагаемо участие в схема, ощетила местни предприемачи с над 600 000 долара. Според жалбата, подадена от компанията Gucho Entertainment S.A.C. и други инвеститори, името и образът на Иниеста са били използвани като гаранция за привличане на средства. Парите са били предназначени за организиране на спортни и музикални събития в Перу, промотирани от неговата компания Never Say Never (NSN) и нейния филиал NSN Sudamérica. Повечето от тези събития обаче така и не се осъществяват, а вложените средства не са възстановени. Прокуратурата твърди, че репутацията на Иниеста е била използвана, за да се убеждават инвеститори да влагат средства в нереализирани проекти. Засега световният шампион не е коментирал публично случая. Разследването продължава, а възможните последици могат да засегнат сериозно репутацията му не само във футбола, но и в предприемачеството.