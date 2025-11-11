С пециално послание и съвет как най-добрите ни футболисти могат да помогнат на националния ни отбор отправи Димитър Бербатов. В интервю за NOVA голмайсторът на Висшата лига отпреди 14 г. говори за Илия Груев, който представя страната ни в най-силното клубно първенство.

"Не е лесно в английската Висша лига, но той сигурно вече усеща ритъма и скоростта, която е много по-различна от останалите първенства. Ще се сблъска и със загубите, както вече го прави. Ще трябва да е търпелив, да работи над качествата си и да е готов за моментите, в които получава шанс. Да не се предава пред трудностите, които ще се появят.

Ако е отворен - ще се учи и ще го пренесе в българския национален отбор. Най-важното е като погледне назад, след края на сезона или след края на кариерата си, да е доволен. Пожелавам му успех", каза Бербатов.

