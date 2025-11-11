Ч ерно море ще изиграе контролна среща по футбол на 12 ноември (сряда) срещу съперника от Първа лига Добруджа в паузата в първенството заради световните квалификации на националните отбори, съобщиха от клуба. Спарингът ще се проведе на стадион „Младост“ във Варна от 14:00 часа.
В проверката няма да вземат участие младежките национали Николай Златев и Георги Лазаров. За сметка на това старши треньорът на варненци Илиан Илиев ще даде шанс за изява на млади футболисти от школата на клуба. Черно море заема четвъртото място в Първа лига с 27 точки, докато новакът в елита Добруджа е последен с 10 точки.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE