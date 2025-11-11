Б ългарската образователна система изпреварва тези на Италия, Испания, а понякога дори и на Германия по отношение на обезпеченост с технологии и свързаност с интернет.

Това стана ясно по време на националната конференция „Умения за иновации в образованието“, която се проведе в края на миналата седмица. Форумът, който бе организиран от Центъра за творческо обучение (ЦТО), акцентира върху темата за дигиталните умения и медийната грамотност. Важен аспект, който бе коментиран на конференцията, бе въвеждането на изкуствени интелект (ИИ) в образованието.

„Българската система е добре натоварена откъм наличие на технологии или е добре обезпечена с устройства, имаме STEM центрове и инфраструктурни проекти, свързаност с интернет и това наличие на технологии, тази обезпеченост е по-добра даже от Италия, Испания, дори понякога и от Германия. Системата ни е наситена с технологии, обаче се вижда дебатите какви са - да забраним смартфоните, да намалим екранното време и как да имаме верните умения, за да използваме технологиите за съзидателни и творчески дейности. Липсва ни посока защо се дигитализираме и общи рамки в посоката на тази дигитализация. Има добри идеи при директорите и учителите, но като се погледне всеобхватно, необходими са и умения“, коментира управителят на ЦТО Александър Ангелов.

Отличници

„Често по-напредничавите български училища и гимназии изпреварват университетите в разбирането и използването на изкуствения интелект, като бъдещите учители се подготвят от шест-седем висши училища в страната. Аз също преподавам в Пловдивския университет по магистърската програма „Управление на образованието“ - това са бъдещите директори на училища и детски градини“, каза още Ангелов пред БТА.

На конференцията участваха директори и учители от близо 200 училища от 15 области. Пред тях бяха представени световните тенденции в образованието и начина, по който се интегрира ИИ. Коментирани бяха и различни подходи, с които учителите да осъществят своите идеи и по-успешно да успяват да моделират децата в клас, така че да задържат успешно вниманието им и да повишават мотивацията им за учене. Представителите на отделните училища обменяха опит за различни иновации, които вече са въвели.

Мебели

Освен различни ученически проекти големи компании също показаха свои разработки. Сред тях бяха испански специализирани мебели за образование. Сред най-впечатляващите разработки на българските деца бяха умен бастун за незрящи, роботи археолози и дронове, които разпознават плевели. Благодарение на прогреса на новите технологии шестокласници са програмирали автономни роботи, които изпълняват мисии – търсят съкровища и древни реликви, демонстриращи, че ученето може да бъде и забавно. Иновациите обаче не са само свързани с технологии, а има дори и хартиени решения, които могат да провокират интереса на младите към науката.

„За първи път имахме и панел с четирима кметове - на Габрово, Благоевград, Панагюрище и Варна. Разговаряхме и с представители на Столичната община, че има потенциал това събитие да стане ключово образователно събитие на Балканите, защото имаше гости от седем държави. Това бяха участници от Азербайджан, Казахстан, Германия, Белгия, Испания, Полша, Украйна. Събитието няма аналог и привлече над 500 участници и ако се задържи, може да стане ключово за образователните събития в целия регион“, изрази увереност Александър Ангелов.

Изследване

До края на първия учебен срок на настоящата учебна година предстои да се направи изследване, което ще включва между 50 и 100 училища. Целта му е да се разбере доколко българските училища са готови да внедряват изкуствен интелект в своя начин на работа и в това, което се случва в класната стая. То ще се направи от екип от Българската асоциация на софтуерните компании, а е възложено от Министерството на образованието и науката (МОН). То е научно и научен екип е разработил методиката. Изследването ще включва анкетиране, интервюта и посещения на място, и ще обхване училища от цялата страна - различни по вид. Това ще са малки, големи, градски и селски училища, и гимназии. Според това каква е готовността за внедряване изкуствен интелект ще могат да се направят подходящи програми за инвестиции. Средства за технологии и най-вече за изкуствен интелект има на ниво ЕС.

Във видеообръщение към участниците в конференцията еврокомисарят по стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева отбеляза, че учителите всеки ден градят бъдещето на Европа и мисията им е от огромно значение, защото те не просто преподават, а вдъхновяват, изграждат характери и отварят хоризонти. „С Акта за изкуствен интелект - първия в света цялостен регламент, Европа осигурява безопасна и етична употреба на изкуствения интелект, без да спира иновациите. Европа разработи и етични насоки за учителите, за да ги подкрепи в използването на изкуствения интелект - за да може той да е инструмент и партньор в създаването на нови, иновативни подходи в преподаването и ученето“, добави Захариева.

Министър Красимир Вълчев: Рано или късно ще имаме собствен затворен модел

„Рано или късно ние ще имаме собствен затворен модел, базиран на изкуствен интелект, с модули, които ще подпомагат учителите и ще може да се създава помощник, който ще генерира уроци и изпитни материали, и ще им помага да се оценяват резултатите“, каза образователният министър Красимир Вълчев и добави, че се работи по създаването на административен помощник. „Това е нещо, по което работим по проекта за дигитална трансформация по оперативна програма и тази крачка ще я направим“, добави Вълчев. Според него трябва да се промени кодът на образователната система и това става чрез енергията на учителите, на училищата и на партньорите.

„През годините направихме няколко неща за дигитализацията, имаме електронни устройства в училищата, имаме и електронни дневници. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие отчете, че българската образователна система е една от най-дигитализираните, без разлика между малки и големи, селски и градски училища. Аз смятам, че системата на образование трябва да бъде консервативна по отношение на основната си задача, но трябва да бъде прогресивна, иновативна по отношение на методите и подходите на преподаване“, отбеляза министърът. Според него в ерата на изкуствения интелект още по-важна ще бъде добрата хуманитарна основа и уменията, които дава традиционното четене с разбиране, етиката, уменията, които дава математиката - като логическо мислене, креативност, абстрактна интелигентност, концентрацията. Той за пореден път говори и за пристрастяващото съдържание за учениците в социалните мрежи.

УЧИТЕЛИ В УНИФОРМА

