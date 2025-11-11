Г олямата тенис звезда на Тунис Онс Жабьор пък разкри защо прекрати временно кариерата си през юли, обяснявайки, че не се чувства щастлива на корта. В Инстаграм обаче бившата №2 в света се появи заедно с мъжа си Карим, като тя показа бебешко боди с емблемата на „Уимбълдън“, а той – малка ракета.

Двукратната финалистка от свещената трева написа: „Взех си кратка почивка, за да се пренастроя и презаредя. Оказа се, че в този период сме планирали най-сладкото възможно завръщане. Кортът ще трябва да почака още малко, защото скоро ще приветстваме най-малкия ни съотборник. Момченце се присъединява към отбора ни през април“.

31-годишната Онс и Карим Камун, който е наполовина руснак, са заедно от деца. Впоследствие той става треньор по физическа подготовка на националния отбор на Катар по фехтовка, но се отказва, за да се посвети изцяло на любимата си през 2017 г. Много пъти е идвал в София за различни прояви на мениджърската агенция Top Five, чиято клиентка бе Жабьор, а създател е българинът Стефан Гюров.