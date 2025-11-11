Н ай-малката от сестрите Кардашиян, Кайли Дженър, е била зарязана от приятеля си, актьора Тимъти Шаламе, след двегодишна и половина връзка. Слуховете за раздялата им се появиха след партито за 70-ия рожден ден на Крис Дженър , където Кайли е изглеждала „самотна“, а Тимъти го нямало никъде.

28-годишната риалити звезда и 29-годишният актьор бяха доста дискретни относно романса си, откакто се свързаха за първи път през април 2023 г., но и посетиха много светски събития заедно.

Източник каза пред Daily Mail: „Това се е случвало и преди. Те се бяха разделили, но тя го убеди да се съберат отново. Тя е луда по него, така че това може да се случи пак“.

Друг източник твърди пред изданието: „Има проблеми в рая, но те не са напълно приключили. Той работи доста, а тя чувства, че трябва да го гони. Тя влага повече усилия от него“.

Съвсем наскоро Шаламе предизвика слухове за проблеми, след като каза в интервю за сп. Vouge, че „няма какво да каже“ относно връзката им.