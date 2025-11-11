Е дин от националите на Турция отпадна от сметките на селекционера Винченцо Монтела преди световната квалификация с България, която е в събота от 19:00 часа. Става въпрос за Ерен Елмалъ от Галатасарай, който е сред 27-те футболисти от най-високото ниво на турския футбол, отстранени от местната футболна федерация заради предполагаемо участие в спортни залoзи.

25-годишният ляв бек е най-известното име в черния списък. След проведената мащабна акция той вече е отстранен от състава на националния отбор. До момента Ерен Елмалъ има 20 мача на сметката си за представителния тим на Турция.

Футболисtът излезе с изявление в социалните мрежи. "Видях, че името ми е споменато в дисциплинарно разследване, проведено от Турската футболна федерация. Преди всичко бих искал да поясня, че причината името ми да се появи в този процес е залoг, направен преди около 5 години, извън моя отбор (б.р. - Галатасарай). Оттогава не съм правил никакви залoзи.

Футболът за мен не е просто професия, а страст, която е в основата на живота ми. Винаги съм живял тази страст с честност, пот и борбен дух на терена. Стигнах до мястото, където съм днес, с тези ценности. През цялата си кариера никога не съм се държал по никакъв начин в противоречие с етичните принципи на футбола, духа на спортсменството или ценностите на моя клуб", заяви Елмалъ.