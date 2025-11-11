Ш он „Пи Диди“ Комбс е решил да изкупи греховете си, като помага на свещеник и се лекува от зависимост в затвора.

Пи Диди, който е обвинен в превръщането на Холивуд във фабрика за насилие и сексуално робство, излежава първите си дни в затвора Форт Дикс. Според CBS News , там той работи като помощник-свещеник и участва в интензивна програма за лечение на наркотична зависимост.

Въпреки това поведението на Диди не може да се нарече образцово. Няколко дни след преместването му, Комбс наруши затворническите правила, като направи неоторизиран групов разговор, което може да доведе до 90-дневно спиране на телефонните му услуги и привилегиите за пазаруване.

Междувременно адвокатите на Комбс искат от съдията да намали присъдата му, ако той успешно премине през лечение за наркозависимост. В съда рапърът призна, че употребата на наркотици и алкохол са причина за проблемите му и заяви, че е трезвен за първи път от 25 години.