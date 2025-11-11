В българския футбол има всякакви герои. Едно култово интервю, публикувано във "Фейсбук" групата "Областен футбол Русе" ни запознава с футболистите на Янтра Ценово - Рашид и Елиас. Те са от Уганда и ритат за 6-ия от 8 отбора в "А" ОГ група "Русе", а по принцип работят в мебелна фирма.

"И двамата са от Уганда и живеят в Русе от 6 месеца. На въпрос за известен футболист от Уганда те споменават имената на Майк Обуа и Алън Окело, като последния е угандийски национал, роден през 2000 година и играещ в угандийския отбор Vipers SC. На въпрос колко български думи знаят, те отговарят, че знаят много думи и продължават да учат още. Знаят как да поздравят другите с „Добро утро“, „Добър вечер“, „Добър ден“, „Как си“ и други.

Споделят и мнението си за футбола в България. Смятат, че стандарта на играта е ОК. Следят много клубове – Дунав Русе и местни клубове от регионалното първенство. Оценяват като високо нивото на съдийството, организацията на клубовете е много добра. Когато са дошли са ги посрещнали много добре, приятелски настроени. Макар и футбола да е състезание, след всеки мач идват при тях и се поздравяват с другите играчи. Това е най-важното за двамата, че българите са приятелски настроени към тях".