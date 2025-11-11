З ащитникът Стефан Велков ще направи своето завръщане в българския национален отбор по футбол след повече от 5 години отсъствие. Футболистът на датския Вейле бе повикан по спешност за последните световни квалификации за Мондиал 2026 срещу Турция (15.11) и Грузия (18.11), заради травмите на Антон Недялков и Петко Христов.

"Имам предимно позитивни чувства. Чест е да се играе за националния отбор и се радвам, че най-накрая успях да получа своя шанс. Дали ще играя, или не, това е друг въпрос, но се радвам, че ще бъда част от селекцията", заяви пред БНТ защитникът. "Повечето момчета ги познавам - с някои от тях съм играл, с други съм израснал. Мисля, че обстановката ще бъде приятна и се надявам час по-скоро да се запозная с тези, които не познавам. Ще играем без напрежение последните два мача, нещо което съпътства националния отбор в последните години. Това може да са мачове, в които да се говори за израстване, за да може отборът да придобие ново лице", каза още Велков.

