Л евски и ЦСКА бяха глобени общо с 6 600 лева за поведението на привържениците им в мача между двата отбора от 15-ия кръг на българската футболна Първа Лига, съобщава Дисциплинарната комисия към БФC. Двубоят на националния стадион "Васил Левски" бе изигран в събота и завърши с победа с 1:0 за "червените".

ЦСКА трябва да плати по-голямата сума - 4 300 лв, след като факли и димки в Сектор "Г" прекъсваха на два пъти срещата през второто полувреме. Феновете на Левски също използваха пиротехника, но посоката на вятъра изкара дима зад Сектор "Б". Така "сините" са глобени само заради факли и нецензурни скандирания - 2 300 лв, за което ще плащат и "червените".

Наказани след мача са двама футболисти. Нападателят Марин Петков получи пети жълт картон от началото на сезона и няма да играе в 16-ия кръг срещу Монтана. Пастор пък бе изгонен от игра в добавеното време и ще пропусне мача на ЦСКА срещу Ботев Пловдив.

име клуб ССП лв

Ди Матео Ловрич Добруджа 1 400

Марин Пламенов Петков Левски 1 1250

Пастор ЦСКА 1 300

Хуан Переа Локомотив Плд 1 250

Йесид Валбуена Берое СЗ 1 300

Наказания по доклад:

- За обиди и опит за саморазправа със служебни лица на футболната среща от Мартен Демирев – член на УС на ФК Спартак гр. Варна на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 и във връзка с чл.6, ал.7 и 8 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК Спартак с имуществена санкция в размер на 2500 лева.

- За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Ботев Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

- За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски с имуществена санкция в размер на 300 лева.

- За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски имуществена санкция в размер на 2000 лева.

- За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА с имуществена санкция в размер на 300 лева.

- За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

- За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

- За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия с имуществена санкция в размер на 300 лева.

