Р ежисьорът и влогър Крис Захариев разкри, че е станал част от неприятна случка в мола.

Защитил момиче, притеснявано от локали, след което самият той бил преследван от тях, пише самият той в стори в личния си профил в Инстаграм.

Китка

Публикацията е от неделния ден, а мястото е било столичен мол.

„Днес. Вървя по коридора – пред мен: група 10-ина локали крещят, бутат се, влача се, все едно е техен молът. Тръгвам да си проправям път през тях, а друго плахо момиче се опитва някак да ги заобиколи. В момента, в който един от хлапаците вижда момичето – я хваща за китката, придърпва я при себе си и се опитва да я целуне по бузата и да й шепне някакви работи. Не съм агресивен, но направо му влязох със засилка – бутайки го от момичето“, започва своя разказ Крис и добавя, че не може да седи безучастен види ли несправедливост. Споделя и че като малък „силните“ бяха скинари и доста са ме били“.

Шум

Разказът му продължава.

„Момчетата пуснаха момичето и тръгнаха след мен. Бях обиждан (нормално) и плют (буквално). Като цяло не ми пука, пак бих се застъпил. Изтрих си плюнките от врата и продължих. Не бих вдигнал шум, но съм сигурен, че това не е единственият случай и не е единственият мол. Никаква толерантност не трябва да има към хора, които си мислят, че всичко им е позволено и да си агресивен е мъжко или вървежно. Не е. Жалко е“, пише още Крис.