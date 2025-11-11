С кандалният рап магнат Шон „Диди“ Комбс, който в момента излежава присъда във федералния затвор във Форт Дикс, отново се озова под светлината на прожекторите – и то не по добра причина!

Според информация на TMZ, само дни след пристигането си зад решетките Диди е бил разкрит, че пие домашно приготвен алкохол. В затвора!

Затворници разкрили „рецептата“: захар, газирана вода и ябълки, оставени да ферментират две седмици, докато не се превърнат в алкохолна напитка.

Властите първоначално обсъждали да го преместят в друго отделение, но в последния момент решили да го оставят в сегашната килия.

Официалният говорител на Комбс обаче се опитва да омекоти драмата:

„Той се адаптира и работи върху себе си. Около известните винаги има слухове“.

Преди да влезе в затвора, Диди призна, че е „трезвен за първи път от 25 години“ и обяви, че приема престоя си като „духовно прераждане“.

Комбс е осъден на 4 години и 2 месеца, глобен с $500 000 и ще преминава програми за зависимост и психично здраве. Очаква се да бъде освободен на 8 май 2028 г.